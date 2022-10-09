Полиция задержала белгородца по подозрению в краже денег и телефона

За кражу телефона белгородец может сесть на 5 лет. фото: со страницы УМВД региона в соцсети.

В полицию областного центра обратился 43-летний житель Томска. Он сообщил правоохранителям, что неизвестный украл у него сотовый телефон и 7 тысяч рублей.

По предварительным данным, накануне мужчина со своим приятелем распивал в хостеле, где проживает, спиртные напитки. В ходе застолья потерпевший уснул. Его знакомый, воспользовавшись ситуаций, похитил деньги и мобильный телефон стоимостью около 20 000 рублей.

Полиция задержала 35-летнего подозреваемого. Большую часть денег злоумышленник успел потратить. Полицейским удалось изъять телефон и 3000 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.