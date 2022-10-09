Второй этап конкурса «Народный участковый» продлится до 16 октября

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В Белгородской области стартовал второй этап конкурса «Народный участковый». Он продлится до 16 октября. В первом этапе приняли участие 45 человек, а уже в следующий тур прошли 22 полицейских.

За звание лучшего поборются по одному представителю от каждого муниципалитета региона. Отдать свой голос за одного из них можно на сайте УМВД России по Белгородской области.

Лучший участковый по итогам второго тура будет представлять регион в финале Всероссийского конкурса. Ознакомиться с анкетами участников можно по здесь.