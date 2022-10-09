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Общество9 октября 2022 8:06

Второй этап конкурса «Народный участковый» продлится до 16 октября

За звание лучшего в регионе борются 22 сотрудника полиции
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В Белгородской области стартовал второй этап конкурса «Народный участковый». Он продлится до 16 октября. В первом этапе приняли участие 45 человек, а уже в следующий тур прошли 22 полицейских.

За звание лучшего поборются по одному представителю от каждого муниципалитета региона. Отдать свой голос за одного из них можно на сайте УМВД России по Белгородской области.

Лучший участковый по итогам второго тура будет представлять регион в финале Всероссийского конкурса. Ознакомиться с анкетами участников можно по здесь.