Белгородский «Технолог-Спартак» победил в Астрахани

«Технолог-Спартак» занимает второе место с шестью очками, уступая ГК «Воронеж» по разнице мячей. Фото со страницы БГТУ Спорт в VK.

8 октября в астраханском СЗК «Звездный» состоялся матч чемпионата России в высшей лиги по гандболу среди мужских команд. Местный «Динамо-СШОР» принимал белгородский «Технолог-Спартак». Команды подошли к очному поединку с разным настроением – хозяева вернулись с пустым багажом из Воронежа, а белгородцы, наоборот, были на подъеме после двух домашних побед над омским «Скифом-Юниор».

У «Динамо-СШОР» хватило сил лишь на первую часть первого тайма. На 16-й минуте они впервые в матче повели в счете (9:8), но в дальнейшем исключительно догоняли. Причем, безуспешно. Итог – 38:30 в пользу наших земляков.

Самыми результативными в составе «Технолога-Спартака» стали Виталий Стрельников, Дмитрий Калинин (по восемь очков), Никита Белозеров и Никита Бабкин (по пять). После вчерашней победы «Технолог-Спартак» занимает второе место с шестью очками, уступая ГК «Воронеж по разнице мячей. Сегодня, 9 октября, белгородцы проведут второй матч в Астрахани. Начало в 10:30.