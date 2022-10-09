Ревнивый белгородец зарезал жену

В ходе конфликта на почве ревности обвиняемый схватил нож, которым нанес ей множественные удары в грудь и плечо. Фото: Алексей СЕРГУНИН

55-летний житель Грайворона обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, в августе этого года обвиняемый с женой распивал спиртные напитки по месту своего жительства в одной из квартир многоэтажного дома в Грайвороне. Через некоторое время потерпевшая поднялась в расположенную выше квартиру родственника мужа, чтобы перезагрузить интернет-роутер и отсутствовала длительное время, что вызвало подозрение у обвиняемого в измене. И как только жена вернулась в квартиру, в ходе конфликта на почве ревности обвиняемый схватил нож, которым нанес ей множественные удары в грудь и плечо, от чего она потеряла сознание и последующем скончалась в медицинском учреждении от причиненных ей телесных повреждений.

Собранные следователем Борисовского межрайонного следственного отдела доказательства признаны прокурором достаточной для направления уголовного дела в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – от шести до 15-ти лет лишения свободы.