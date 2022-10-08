Более 158 тысяч белгородцев заболели коронавирусом

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 371 человек заболел, а выздоровели – 619.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 158 239 пациентов, выздоровели – 152 734, умерли – 2 293. Сейчас из 394-х госпитализированных шесть человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 6 октября в нашем регионе заболели 399 человек, а выздоровели – 627. А 5 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 629 к 431.

Как сообщалось ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области остается стабильной.