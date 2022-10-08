Еще одно белгородское село обстреляли со стороны Украины

Последствия обстрела Головчино в прошлые выходные. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины еще одного села в Белгородской области. На этот раз пострадало село Тишанка Волоконовского района.

Глава региона на своей странице в соцсети написал, что в результате обстрела осколками повреждены два автомобиля работников зерновой компании. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия находятся оперативные службы и глава района Сергей Бикетов.