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Происшествия8 октября 2022 9:10

Еще одно белгородское село обстреляли со стороны Украины

В Тишанке Волоконовского района повреждены 2 автомобиля
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Последствия обстрела Головчино в прошлые выходные. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Последствия обстрела Головчино в прошлые выходные. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины еще одного села в Белгородской области. На этот раз пострадало село Тишанка Волоконовского района.

Глава региона на своей странице в соцсети написал, что в результате обстрела осколками повреждены два автомобиля работников зерновой компании. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия находятся оперативные службы и глава района Сергей Бикетов.