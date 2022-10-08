Около 32 тысяч белгородцев обследовали в этом году поезда здоровья

Мобильные бригады медиков будут работать до 21 октября. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вячеслав Гладков написал в соцсетях, что за этот года поезда здоровья смогли обследовать 32 тысячи белгородцев в отдаленных селах региона. Жители области могли сделать УЗИ, флюорографию, маммографию и гинекологический скрининг.

Сегодня осмотр завершается в селах Алексеевки. Мобильные бригады медиков продолжат работу до 21 октября, а после сделают перерыв до весны.

С 10 по 14 октября «поезд здоровья» отправится в села Белый Колодезь Шебекинского округа, Гора-Подол – Грайворонского, Долгое – Губкинского и Ладомировка Ровеньского района.

С 17 по 21 октября обследования смогут пройти жители сел Червона-Дибровка Шебекинского округа, Грузское Борисовского района, Великомихайловка Новооскольского округа и Долгое Вейделевского района.