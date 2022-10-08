1300 семей мобилизованных белгородцев получили по 100 тысяч рублей

Все данные тщательно проверяются, чтобы деньги дошли без нарушений. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернатор рассказал, что при идентификации родственников, которых в своих заявлениях на единовременную выплату указали резервисты, возникают проблемы. Например, когда написали девичью фамилию женщины, из-за чего ее не сразу могут найти. Все данные тщательно проверяются, чтобы деньги дошли без нарушений.

По словам главы региона, проверяются данные каждого человека, которому поступит выплата, а на это требуется время.

- Деньги — 50 млн — есть, они зарезервированы, отметил Вячеслав Гладков.

На сегодняшний день единовременную выплату в 100 тысяч рублей уже получили 1300 семей.

Напомним, что и при рождении ребенка семьи получат по 50 тыс. рублей. Кроме того, в регионе рассматривают возможность помощи семьям мобилизованных белгородцев в оплате коммунальных услуг.