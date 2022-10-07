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Происшествия7 октября 2022 15:23

В Белгороде в результате падения строительных лесов пострадали двое рабочих

Прокуратура области начала проверку по факту произошедшего
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На стройке в Белгороде пострадали рабочие. Фото: телеграм-канал "Жесть Белгород"

На стройке в Белгороде пострадали рабочие. Фото: телеграм-канал "Жесть Белгород"

Информация о ЧП на стройке в микрорайоне «Новая жизнь» появилась в социальных сетях и СМИ. Прокуратура области начала проверку по размещенным сообщениям о получении рабочими травм при падении.

По предварительным данным, в пятницу 7 октября в микрорайоне «Новая жизнь» в Белгороде в результате падения при выполнении строительных работ пострадали двое рабочих. Строительные леса сложились, и работники упали с высоты. Их доставили в медицинское учреждение.

Областная прокуратура организовала проверку по данному факту, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.