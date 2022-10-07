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Общество7 октября 2022 14:22

Школьники белгородского района поздравили СОБР «Белогор» с профессиональным праздником

Ребята подготовили рисунки и письма с пожеланиями росгвардейцам
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Накануне Дня образования специальных отрядов быстрого реагирования, учащиеся подшефной росгвардейской школы №2 п. Северный подготовили для своих шефов флешмоб. Дети подготовили рисунки и письма с пожеланиями росгвардейцам. Воспитательский состав школы отметил плодотворное многолетнее сотрудничество с СОБР «Белогор» в вопросах патриотического воспитания молодежи.

- За прошедшие годы была проделана большая совместная работа росгвардейцев, школьной администрации и самих учащихся. Офицеры спецподразделения регулярно проводят тематические «уроки мужества» и классные часы, а также выступают в качестве инструкторов при подготовке своих подшефных воспитанников к соревнованиям, - отметила директор МОУ Северная СОШ №2 Татьяна Добрыденко.