В Белгороде «Слово» сохранят на фасаде здания

!Слово" останется на историческом фасаде здания. Фото: телеграм-канал Антона Иванова.

Власти города сообщили, что после реконструкции фасада дома на Гражданском, 53 на первом этаже здания откроется кафе, но "Слово" останется. Многие белгородцы с советских времен помнят одноименный магазин. В прошлом он был одной из визитных карточек центра Белгорода.

7 октября на градостроительном совете инвесторы проекта представили проект обновленного здания. В итоге историческая надпись гармонично вписывается в название кафе.

Напомним, идею сохранить «Слово» предложили горожане. Сейчас арендатор ведет отделку помещений. Открытие планируется в первом квартале 2023 года, сообщил мэр Белгорода Антон Иванов.