Многодетный белгородец не получил 100 тысяч рублей из-за ошибки военкомата

В Белгородской области мобилизованным и контрактникам положена единовременная выплата в 100 тыс. рублей. Фото: "КП" Архив

Во время прямого эфира 6 октября главе региона Вячеславу Гладкову белгородка рассказала, что ее муж три месяца служил по контракту и до сих пор не получил обещанной материальной помощи в размере 100 тысяч рублей. Женщина объяснила, что написала уже два заявления, но корочанский военкомат только «кормит завтраками».

Губернатор ответил, что военный комиссар Корочанского района, к сожалению, не передал заявление мужчины в правительство Белгородской области для того, чтобы семья получила деньги.

- Благодаря вашему обращению с этой ситуацией разобрались. Такое отношение к людям недопустимо. Мы со своей стороны постараемся максимально быстро эти деньги перечислить, - сказал Вячеслав Гладков.

Напомним, в Белгородской области тем, кто призывается в рамках частичной мобилизации, так же, как и контрактникам, выплачивается единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.