Белгородские хоккеисты с восьмой попытки одержали первую в сезоне победу

На липецком льду прервалась затянувшая безрадостная для наших парней серия из семи поражений. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ МХК «Липецк» принимал на своем льду гостей из Белгорода. Итог первой встречи (7:1 в пользу хозяев) не предвещал нашим землякам ничего хорошего. Более того, белгородцы оставались одним из трех клубов, который до сих пор не познал вкуса победы. Но именно на липецком льду прервалась затянувшая безрадостная для наших парней серия из семи поражений.

МХК «Белгород» не только победил, но и умудрился сохранить свои ворота на замке. По разу хозяев огорчили Алексей Шаров (34-я), Алексей Рудаков (48-я) и Кирилл Тютченко (50-я). Итог – 3:0 в пользу белгородцев.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидируют саратовский «Кристалл» (15 очков). Далее идут пензенский «Дизелист» (12) и «Тамбов» (восемь). У МХК «Белгород» пять баллов и восьмое промежуточное место. Теперь наши земляки сыграют 15 – 16 октября на «Оранжевом льду» с «Соколом» из Новочебоксарска.