Житель Белгородской области украл пять тысяч рублей из дома сестры

На днях в ОМВД России по Грайворонскому городскому округу обратился 51-летний житель одного из сел. Он сообщил, что из его дома пропали сбережения. В ходе проверки участковые установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 41-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, мужчина пришел к двоюродной сестре, но не застал хозяев. Воспользовавшись тем, что дверь в жилище была незапертой, он проник в дом. Изначально злоумышленник планировал похитить телевизор, однако, отодвинув его, обнаружил принадлежащие сожителю родственницы деньги. Забрав пять тысяч рублей, он скрылся. В соответствии с п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.