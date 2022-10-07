Белгородцы обворовали дом своего знакомого

Похищенное мужчины спрятали в лесопосадке. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть ОМВД России по Алексеевскому городскому округу обратился 26-летний мужчина. Он сообщил о пропаже имущества из принадлежащего ему частного дома. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались 26-летний и 28-летний знакомые заявителя, мужчины во всем сознались.

По предварительным данным, злоумышленники знали, что у потерпевшего есть дом в одном из хуторов Алексеевского городского округа, где он не проживает. Приехав туда ночью, подозреваемые выставили окно и проникли в жилище. Их добычей стали водонагреватель, телевизор и ТВ-приставка. Похищенное мужчины спрятали в лесопосадке. Техника была обнаружена и изъята сотрудниками полиции. В соответствии с п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.