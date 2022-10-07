В Белгородской области в групповом ДТП погиб 41-летний мужчина

По предварительным данным, вчера, 7 октября, в Старом Осколе около 14:50 38-летний водитель, управляя автомобилем «Ситроен С4», в районе дома № 142 по улице Мира, не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля «Лада 219010 Гранта» под управлением 41-летнего водителя и врезался в него. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Из-за этого «Лада» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с машиной «ВАЗ 21140» под управлением 26-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Лады» от полученных травм скончался, его 8-летняя пассажирка, а также водитель «ВАЗа» и 60-летняя пассажирка «Ситроена» получили телесные повреждения.