В Белгородской области высокий уровень террористической опасности продлили до 22 октября

«Желтый» уровень террористической опасности продлён ещё на две недели. И действует на территории Белгородской области до 22 октября, - написал в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Напоминаем, что при установлении высокого «жёлтого» уровня террористической опасности правоохранительными органами, органами государственной власти Белгородской области, органами местного самоуправления принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, общества и государства, в условиях угрозы совершения террористического акта.

- Также до 22 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов, – добавил губернатор.