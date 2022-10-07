Белгородки заняли третье место на Кубке России по гребле на лодках «Дракон»

Команда женщин «Белгородский дракон» стала бронзовым призёром на дистанции 2000 метров. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Наш регион представляли гребцы из спортивной школы № 1 города Шебекино и Белгородской федерации гребли на байдарках и каноэ. По итогам соревнований команда женщин «Белгородский дракон» стала бронзовым призёром на дистанции 2000 метров. Мужчины на дистанциях 500 и 2000 метров заняли четвёртое место. Тренируются спортсмены под руководством Елены Покотиловой и Сергея Аксенова.

Как сообщалось ранее, белгородские гандболисты одержали две победы на международном турнире «Балканский мост». Наши юноши одолели спортсменок из ЛНР и Астрахани.