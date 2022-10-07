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Спорт7 октября 2022 11:07

Белгородки заняли третье место на Кубке России по гребле на лодках «Дракон»

В Ростове соревновались команды из 16 субъектов РФ
Алексей СЕРГУНИН
Команда женщин «Белгородский дракон» стала бронзовым призёром на дистанции 2000 метров.

Команда женщин «Белгородский дракон» стала бронзовым призёром на дистанции 2000 метров.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Наш регион представляли гребцы из спортивной школы № 1 города Шебекино и Белгородской федерации гребли на байдарках и каноэ. По итогам соревнований команда женщин «Белгородский дракон» стала бронзовым призёром на дистанции 2000 метров. Мужчины на дистанциях 500 и 2000 метров заняли четвёртое место. Тренируются спортсмены под руководством Елены Покотиловой и Сергея Аксенова.

Как сообщалось ранее, белгородские гандболисты одержали две победы на международном турнире «Балканский мост». Наши юноши одолели спортсменок из ЛНР и Астрахани.