Аэропорт Белгорода не возобновит работу раньше 16 октября

Сегодня, 7 октября, федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что до 3:45 16 октября продлён режим временного ограничения полётов в аэропорты 11 городов на юге РФ: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты страны работают штатно. Обо всех изменениях в расписании будет сообщено дополнительно. Телефон колл-центра аэропорта Белгорода: +7 (4722) 235-777.

Напомним, что полёты из Белгорода были приостановлены 24 февраля после начала специальной военной операции.