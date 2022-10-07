7 октября в Белгороде стартует молодежный фестиваль искусств

В программе – ламповый концерт LinettDali x sbwy и гаражная распродажа книг. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Первый день, 7 октября, начнётся с пластического спектакля команды «Четыре/Четверти» и музыкантов Белгородской государственной филармонии. Зрителям представят синергию джаза, классической музыки и хип-хопа. Продолжит программу поэтический концерт #РАВИ_ПИШЕТ, основанный на произведениях Татьяны Равиловой и музыки симфонического оркестра. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Во второй день фестиваля «Этажи. Креатив&Арт» московская театральная группа «Подтекст» представит моноспектакль «Апология абсурда» по поэме Иосифа Бродского «Посвящается Ялте». Помимо этого, в программе – ламповый концерт LinettDali x sbwy и гаражная распродажа книг.

В завершении проекта выступит женский балалаечный ансамбль BalaLadies in Jazz вместе с Белгородским академическим русским оркестром под управлением заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова. На другой площадке будет организован мастер-класс «Bani-мир. Как жить в мире неопределённости & Креативность» от коуча и тренера неформального образования Натальи Гаиной.

8 и 9 октября в филармонии прочитает лекции искусствовед Тата Тимофеева. Тема первого дня – «Развитие мирового искусства от Первобытности до XX века», второго - «Русский авангард». Всё фестивальное время для гостей бесплатно доступны выставка художницы Оксаны Глущенко «Разговоры по душам» и маркет талантов «Блошка».