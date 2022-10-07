Белгородские гандболисты одержали две победы на международном турнире «Балканский мост»

7 октября, Белгород-СШОР сыграет с Брянкой из ЛНР, а Белгород-Спартак – со сборной ДНР. Фото организаторов турнира.

Накануне, 6 октября, в воронежском СКЦ «Согдиана» стартовал международный гандбольный турнир «Балканский мост» среди юношей 2009 г.р. Помимо хозяев, в соревнованиях участвуют команды из Астрахани, Белгорода, Воронежской области, Санкт-Петербурга, а также гости из ЛНР и ДНР.

- Турнир юношей обещает быть не менее интересным, чем состоявшиеся соревнования первого этапа между девушками. Важно, что в мероприятиях принимают участие уже второй год подряд гандболисты из ДНР (сборная), и команды из ЛНР – Славяносербск и Брянка. География нашего турнира постепенно растёт, интерес к уникальному проекту становится всё больше, что не может не радовать. Значит, гандбол на территории регионов РФ активно развивается, - с уверенностью в интервью «КП» отметил руководитель межрегионального центра развития гандбола Евгений Осенков.

В турнире участвуют две белгородские команды. Парни из спартаковской школы уверенно переиграли Славяносербск из ЛНР (32:13), но уступили Астрахани-1 (14:20). В свою очередь гандболисты из СШОР выиграли у Астрахани-2 (30:23), уступив Санкт-Петербургу (12:21).

Сегодня, 7 октября, Белгород-СШОР сыграет с Брянкой из ЛНР, а Белгород-Спартак – со сборной ДНР. Матчи плей-офф начнутся 8 октября.