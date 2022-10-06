В Белгороде пройдет диспансеризация мужчин старше 50-ти лет

Мужчины Белгорода смогут в субботу пройти диспансеризацию. Фото: страница Минздрава Белгородской области в ВК.

На базе 6-го отделения городской поликлиники 8 октября пройдет День диспансеризации для мужчин старше 50-ти лет. Его решили организовать в связи с увеличившимся числом обращений по этому вопросу

Медицинские работники планируют принять порядка 475 человек. В список будут включены только пациенты, зарегистрированные в областном центре.

В рамках диспансеризации белгороцы смогут пройти комплексное обследование с привлечением узких специалистов и использованием различного диагностического оборудования. После его прохождения каждый получит медицинское заключение о состоянии здоровья, а в случае необходимости – рекомендации по лечению.

Записаться на обследование необходимо заранее по телефону «122».