В пятницу в Белгороде потеплеет до 17 градусов

В Белгороде конец недели обещает быть теплым. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 7 октября на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем потеплеет до 18 градусов. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти ночью 3-8 м/с, днем 6- 11 м/с.

В областном центре ночью ожидается 7-9 градусов тепла, днем воздух прогреется до 17градусов.

Сотрудники МЧС региона напоминают автомобилистам о том, что необходимо быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим. В связи с появлением тумана специалисты рекомендуют водителям быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами - особенно вблизи пешеходных переходов, не забывать включать ближний свет фар, а также использовать противотуманные фары.