Белгородец от обиды повредил автомобиль своего дяди

Пьяный белгородец "напрыгал" на машине родственника ущерб в 70 тысяч рублей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В начале сентября в полицию Белгорода обратился житель областного центра с заявлением на родного племянника. 34-летний родственник повредил пенсионеру автомобиль. Все произошедшее было запечатлено на видео.

Очевидцы случившегося не позволили подозреваемому скрыться с места происшествия. Полиция задержала подозреваемого.

По предварительным данным, пожилой белгородец не открыл дверь своему родственнику, который пришел в гости подшофе. Обидевшись, злоумышленник выбежал на улицу, забрался на автомобиль пенсионера, после чего стал прыгать на нем и наносить удары ногами. По оценкам экспертов, сумма ущерба составила около 70 000 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело умышленное повреждение чужого имущества. Племянник может лишиться свободы на два года.