В трех муниципалитетах Белгородской области завершен плановый капремонт

В Чернянском, Прохоровском и Ивнянском районах 6 объектов обновлялись за счет средств фонда капремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса.

Так, в Ивне капитально отремонтировали кровлю двух МКД, расположенных по адресам: ул. Десницкого, 70 и ул. Мира, 2. Помимо этого, в доме № 2 по ул. Мира обновлена система водоотведения. В Чернянке по ул. Орджоникидзе, 7 за счет минвзноса проведён капитальный ремонт кровли и системы электроснабжения. В Прохоровском районе отремонтировали 3 многоквартирных дома, находящиеся в селе Береговое-Первое, по ул. Заводской (№1, №2, №3). В двухэтажках заменили внутридомовые инженерные системы водоотведения и теплоснабжения, установили индивидуальные тепловые пункты.

Как сообщили в правительстве региона, на всех МКД продолжается проведение работ, финансируемых из средств областного бюджета. В их числе – ремонт и утепление фасадов, подвальных помещений. Все работы должны быть завершены не позднее 30 ноября 2022 года. После окончания всех работ объекты будет принимать приемочная комиссия.

Всего же полный капитальный ремонт проводится в 182 МКД региона. Работы выполнены уже более чем на 80%.