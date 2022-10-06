В Белгородской области бывший полицейский пытался украсть у пенсионерки миллион

При помощи гвоздодера бывший полицейский пытался ограбить старушку. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в прокуратуре Белгородской области, Старооскольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции. Его признали виновным в покушении на кражу с незаконным проникновением в чужое жилище, в крупном размере.

Суд установил, что еще 20 марта этого года мужчина по долгу службы осматривал квартиру потерпевшей пенсионерки. Узнав о том, что женщина хранит дома 1 миллион рублей, утром следующего дня он купил в магазине лом-гвоздодер, с помощью которого вскрыл входную дверь и попытался похитить деньги из квартиры.

Однако довести задуманное до конца злоумышленнику не удалось – все средства были перемещены в другое место. Сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире горе-похитителя кассовый чек от покупки лома-гвоздодера и задержали его по «горячим следам».

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что злоумышленника разоблачили сотрудники собственной безопасности УМВД. Он был уволен со службы по отрицательным основаниям.