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Общество6 октября 2022 11:48

Команда белгородских росгвардейцев победила на чемпионате по настольному теннису

В состязании приняли участие сборные команды органов безопасности и правопорядка региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

За звание лучших теннисистов на чемпионате «Динамо» по настольному теннису боролись сборные команды органов безопасности и правопорядка Белгородской области. Состязания проводились на территории спортивного комплекса «Белгород-Арена».

По итогам соревнований спортсмены Управления Росгвардии Белгородской области стали лучшими, завоевав переходящий кубок чемпионата.

Начальник группы профессиональной, служебной и физической подготовки Управления Росгвардии по Белгородской области майор Дмитрий Колесник отметил, что в повседневной жизни стоит уделять больше внимания занятиям спортом, а настольный теннис – один из доступных и увлекательных видов физической активности.