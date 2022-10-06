Команда белгородских росгвардейцев победила на чемпионате по настольному теннису

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

За звание лучших теннисистов на чемпионате «Динамо» по настольному теннису боролись сборные команды органов безопасности и правопорядка Белгородской области. Состязания проводились на территории спортивного комплекса «Белгород-Арена».

По итогам соревнований спортсмены Управления Росгвардии Белгородской области стали лучшими, завоевав переходящий кубок чемпионата.

Начальник группы профессиональной, служебной и физической подготовки Управления Росгвардии по Белгородской области майор Дмитрий Колесник отметил, что в повседневной жизни стоит уделять больше внимания занятиям спортом, а настольный теннис – один из доступных и увлекательных видов физической активности.