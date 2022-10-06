Белгородские хоккеисты пропустили семь шайб в Липецке

У МХК «Белгород» семь поражений в семи матчах, но при этом парни располагаются не на самом дне. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Вчера, 5 октября, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ МХК «Липецк» принимал на своем льду гостей из Белгорода. О том, что нашим парням ничего не светит, стало ясно уже на исходе первых пяти минут игры. С интервалом в 27 секунд Арсений Лащенов и Алексей Трухачев по разу огорчили МХК «Белгород». Ну а дальше все пошло, как по маслу. Второй период хозяева выиграли со счетом 5:1 (Трухачев оформил дубль, также дважды отличился Василий Балмашнов, по разу цель поразили Антон Кобзев и Артем Бякин). Единственную шайбу белгородцы провели уже при счете 7:0. Отличился Роман Лагунов – на 36-й минуте. Любопытно, что после столь результативного игрового отрезка команды сбавили обороты в третьем – ни одного точного броска и итоговые 7:1 в пользу липчан.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидируют саратовский «Кристалл» (13 очков). Далее идут пензенский «Дизелист» (10) и кирово-чепецкая «Олимпия» (семь). У МХК «Белгород» семь поражений в семи матчах, но при этом они располагаются не на самом дне. Дело в том, что подопечные Андрея Романова трижды упирались и не проигрывали в основное время, заработав три балла. Ниже нас глазовский «Прогресс» (одно очко) и курский «Сокол» (ноль). Сегодня, 6 октября, белгородцы проведут повторный матч в Липецке. Встреча начнется в 18:30.