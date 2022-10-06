В Белгородской области почти 5 тысяч дружинников обеспечивают общественный порядок

В рядах ДНД состоит порядка 5 тысяч белгородцев. Фото: "КП" Архив

Во время вечерней прямой линии «10 вопросов губернатору» 5 октября белгородского губернатора попросили возобновить работу добровольных народных дружин. Глава региона рассказал, что ДНД еще с марта работает в области. Сейчас в народных дружинах состоит порядка 5 тысяч человек.

- В первую очередь работа выстроена на приграничных территориях, - сказал Вячеслав Гладков

Губернатор также пояснил, что желающие вступить в ряды народной дружины могут обратиться в администрацию своего населенного пункта. Гладков отметил, что муниципалитеты возмещают часть расходов, которые несет сотрудник ДНД.