Житель Белгорода за две недели перевел мошенникам около семи миллионов рублей

Белгородец перевел лже-сотрудникам банка 7 млн рублей. Фото: "КП" Архив

На очередную удочку мошенников попался житель областного центра. Мужчина рассказал полиции, что злоумышленники позвонили ему под видом сотрудников банка и сообщил о попытке оформления кредита на его имя. Дальше все развивалось по известной схеме: чтобы сберечь средства, необходимо перевести их на другие безопасные счета.

Для убедительности злоумышленники даже присылали потерпевшему различные документы с банковскими печатями. А доверчивый белгородец в течение двух недель переводил взятые в кредит средства по указанным счетам. В общей сложности мужчина перечислил мошенникам 6 900 000 рублей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Полиция пытается установить личности злоумышленников.

Сотрудники полиции призывают жителей региона не перечислять деньги на незнакомые счета. Если вам сообщили о якобы зафиксированных подозрительных транзакциях по счету, для уточнения информации придите в банк либо позвоните по номеру телефона, указанному на официальном сайте учреждения или обратной стороне вашей банковской карты.