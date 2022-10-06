Свыше 151 тысячи белгородцев вылечились от коронавируса

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 431 человек заболел, а выздоровели – 629.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 157 469 пациентов, выздоровели – 151 488, умерли – 2 293. Сейчас из 392-х госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 4 октября в нашем регионе заболели 462 человека, а выздоровели – 797. А 3 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 611 к 483.

Как сообщалось ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области остается стабильной.