Жительница Белгородской области не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП

Утром 5 октября на трассе «Шебекино - Короча» 24-летняя девушка, управляя автомобилем «ВАЗ 21102», врезалась в опору ЛЭП. По предварительным данным, автомобилистка не выбрала безопасную скорость движения и не справилась с управлением. В результате ДТП она получила телесные повреждения.

В полдень в Чернянском районе 52-летний водитель автомобиля «ГАЗ-53» столкнулся на перекрестке с «Ладой», за рулем которой был 50-летний автомобилист. По предварительным данным, ГАЗ не предоставил преимущество легковушке. В результате ДТП пострадал пассажир «Лады».

В Старом Осколе вечером 42-летний водитель «Ниссана Альмера» «догнал» едущий впереди «Шевроле». Из-за столкновения две пассажирки «Ниссана» получили травмы.