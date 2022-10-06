Губернатор Белгородской области прокомментировал «апокалипсис» в Логачёвке

Некоторых животных определяют на фермы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего эфира 5 октября белгородка задала вопрос губернатору об оставленных домашних животных в Логачёвке, о том, как помогут с этим жителям. По словам женщины, «на территории много брошенных коров, животных, которые голодные бродят, мертвые».

Глава региона уверил, что вопрос с животными отработан.

- Я бы не драматизировал, а то читаешь сообщения и практически апокалипсис. Конечно, ситуация сложная, но за семь с половиной месяцев мы отработали с главами процедуру. Если есть проблемы с домашними животными, главы муниципальных образований им помогают, – сказал Гладков.

Губернатор также пояснил, какие виды помощи оказываются: некоторых животных определяют на фермы, некоторых продают – по желанию владельцев. Кошек и собак распределяют по приютам.