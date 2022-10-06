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Происшествия6 октября 2022 7:17

Бывший муж украл у белгородки из шкафа 5 тысяч

Всю добычу злоумышленник спустил на алкоголь
Наталия ИЛЮШНИКОВА
За кражу денег у бывшей жены мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

За кражу денег у бывшей жены мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Фото: "КП" Архив

С заявлением о пропаже 5 000 рублей в полицию Белгорода обратилась 36-летняя женщина. Она вспомнила во время беседы с сотрудниками, что накануне в ее квартиру заходил бывший муж повидаться с ребенком.

Правоохранители задержали подозреваемого в краже 38-летнего жителя Корочанского района. По предварительным данным, мужчина знал, где бывшая супруга хранит деньги. Поэтому, придя в гости, злоумышленник дождался подходящего момента и вытащил из шкафа 5 000 рублей. После чего ушел и сразу потратил все средства на горячительные напитки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.