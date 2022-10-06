В Белгородской области продолжается реализация программы по обеспечению жильем врачей

Если врач проработает в медучреждении 10 лет, выделенное жилье может быть передано ему в собственность бесплатно. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вячеслав Гладков поделился у себя в соцсети, что программа по обеспечению врачей жильем продолжается. Всего в этом году для сотрудников больниц и поликлиник запланировано купить 102 жилых помещения. На эти цели из областного бюджета выделено около 400 миллионов рублей.

- Очень рад, что идет выполнение программы по обеспечению врачей квартирами. Мы привлекаем врачей из других регионов, предоставляя им жилье. Елена Абрамова, участковый врач-терапевт в Старом Осколе, получила квартиру, закончив Курский медицинской институт. Я надеюсь, что ее работа поможет старооскольцам в случае проблем со здоровьем получить оперативную помощь, - поделился губернатор.

Напомним, программа по обеспечению квартирами медицинских работников предусматривает бесплатное предоставление жилья врачам, начавшим работать в медучреждениях первичного звена Белгородской области. Квартиры предоставляются по месту нахождения больницы. Если специалист проработает в медучреждении 10 лет, выделенное жилье может быть передано ему в собственность бесплатно