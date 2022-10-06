В Белгороде и области утром 6 октября сработала система ПВО

Над Белгородом утром сработала система ПВО. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Утром 6 октября многие белгородцы примерно в 6:00 проснулись от громких звуков. Как сообщил в утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков, сработала система противовоздушной обороны.

- Только что подъехал к работе. Несколько сильных разрывов над головой. Уточнил. Сработало ПВО. Пока, по предварительной информации, разрушений и пострадавших, слава богу, нет, - уточнил глава региона.

По заявлению оперативного штаба, подобная ситуация – работа ПВО – была сегодня и в Грайворонском районе области.

- Текущая ситуация достаточно непростая, но еще раз повторюсь: пока информации о разрушениях и пострадавших нет. Дальше, по мере развития ситуации, как и всегда, буду вам рассказывать и докладывать о текущей ситуации в Белгородской области, - сказал Гладков.