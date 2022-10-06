Вячеслав Гладков: выплаты мобилизованным белгородцам не облагаются налогом

Единовременные выплаты мобилизованным белгородцам не облагаются налогом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время вечернего прямого эфира губернатору Белгородской области поступил вопрос, почему единовременная выплата мобилизованным белгородцам облагается налогом в 13%. Вячеслав Гладков заверил, что выплата в размере 100 тысяч рублей начисляется в полном объеме.

- Мне хотелось бы узнать, кто вам сказал, что эта выплата облагается налогом. Вы получаете 100 тысяч рублей, налогов там никаких нет, - сказал глава региона.

Напомним, на единовременные выплаты из областного бюджета выделили 350 миллионов рублей. Белгородцам, попавшим под частичную мобилизацию, уже начали выплачивать по 100 тысяч рублей.