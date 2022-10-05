Ночью 6 октября в Белгородской области будет всего +3 градуса

Ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 6 октября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем от +12 до +17 градусов. В Белгороде ночью 6-8 градусов выше ноля, днем от +13 до +15 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании электроприборов ваша безопасность зависит от внимательности и осторожности, в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте.

Автомобилистам необходимо быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим. В связи с появлением тумана специалисты рекомендуют водителям быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами - особенно вблизи пешеходных переходов, не забывать включать ближний свет фар, а также использовать противотуманные фары.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722) 39-99-99.