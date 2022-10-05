Белгородец похитил электросамокат

В ОМВД России по Губкину с заявлением о краже электросамоката обратился индивидуальный предприниматель. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 58-летний ранее судимый мужчина. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник заметил на улице 9 Января электросамокат и решил похитить его, чтобы продать. Сбыть средство передвижения мужчина не успел, так как был задержан сотрудниками полиции. В соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража) мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.