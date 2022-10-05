В Белгородском районе открыли военизированную полосу препятствий «Тропа Боевого Братства»

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В селе Беломестное Белгородского района открыли военизированную полосу препятствий «Тропа Боевого Братства». Она предназначена для подготовки и проведения соревнований среди курсантов военно-патриотических клубов. В торжественной церемонии старта приняли участие: ветеран белгородского ОМОН, Герой России Вячеслав Воробьёв и председатель Белгородского отделения «Боевое братство», ветеран СОБР Владимир Коротких.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В числе первых, кто преодолел военизированную полосу препятствий, были курсанты подшефных росгвардейских военно-патриотических клубов «Север» им. Героя России В. Воробьёва и ВПК «Патриот» им офицера СОБР Г. Мишенина.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

- Во время прохождения этапов полосы ребятам необходимо преодолевать препятствия, выполнять комплекс физических упражнений с элементами акробатики. Надеюсь, прохождение этого испытания будет мотивировать курсантов совершенствовать свои навыки в физической подготовке, а также укреплять их моральный дух, - отметил Герой России Вячеслав Воробьев.