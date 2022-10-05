Белгородцы могут задать вопросы о частичной мобилизации на портале «Объясняем.рф»

Все отправленные вопросы передаются напрямую в Минобороны РФ, ответы оперативно добавляются в чат-бот. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Программа предоставляет информацию, в том числе о перечне законных оснований, которые будут учитываться в военных комиссариатах для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации, о перечне категорий годности, с которыми граждане подлежат частичной мобилизации, о порядке вручения и получения повестки.

Чат-бот работает в Telegram, Viber и ВКонтакте.

Отметим, что чат-бот предоставляет справочную информацию, в случае неправомерной мобилизации необходимо обращаться на горячую линию службы «122».