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Общество5 октября 2022 14:00

Белгородцы могут задать вопросы о частичной мобилизации на портале «Объясняем.рф»

Минцифры России запустило чат-бот
Алексей СЕРГУНИН

Все отправленные вопросы передаются напрямую в Минобороны РФ, ответы оперативно добавляются в чат-бот. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Программа предоставляет информацию, в том числе о перечне законных оснований, которые будут учитываться в военных комиссариатах для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации, о перечне категорий годности, с которыми граждане подлежат частичной мобилизации, о порядке вручения и получения повестки.

Чат-бот работает в Telegram, Viber и ВКонтакте.

Отметим, что чат-бот предоставляет справочную информацию, в случае неправомерной мобилизации необходимо обращаться на горячую линию службы «122».