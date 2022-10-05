За 4 октября 797 белгородцев победили ковид

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 462 человека заболели, а выздоровели – 797.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 157 038 пациентов, выздоровели – 150 859, умерли – 2 293. Сейчас из 391-го госпитализированного 16 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 3 октября в нашем регионе заболели 483 человека, а выздоровели – 611. А 2 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 605 к 501.

Как сообщалось ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области остается стабильной.