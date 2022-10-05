В Белгородской области объявили ЧС из-за плохой погоды при уборке урожая

Из-за непогоды в регионе не могут убрать остатки урожая. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Во время эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслава Гладкова спросили, почему до сих пор не убраны кукуруза, подсолнечник и соя. Глава региона объяснил, что в Белгородской области не могут завершить сбор урожая из-за неблагоприятных погодных условий – почва слишком переувлажнена, техника элементарно не может выехать в поля. В связи с чем на Белгородчине объявили чрезвычайную ситуацию.

- Если такая ситуация будет складываться и дальше, будем просить Министерство сельского хозяйства РФ компенсировать аграриям убытки, - заявил Гладков.

Губернатор также отметил, что урожай в этом году в целом очень хороший, однако в самом конце уборки довольно сильно мешает погода.