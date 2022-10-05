«Территория кибербезопасности»: проведено обучение для крупнейших предприятий региона

Тема встречи — способы обеспечения безопасности данных российских компаний. Диалог выстроился вокруг участившихся кибератак и проверенных методов защиты от них, цифровых рисков, законодательных нововведений в IT-сфере, также отечественных облачных решений. Спикерами выступили представители Центрально-Черноземного банка СберБанка, компании BI.ZONE и Cloud.

«Территория безопасности» привлекла белгородские компании из разных сфер: АПХ «Зеленая долина», СПК «Большевик», ООО «НПП «Юникорн», ООО «Стандарт Пластик Групп», ООО «Айсберг», АО «ДСК», ООО «Мир продуктов», АО «Шебекинский Маслозавод» и другие. Гости проверили свой уровень зрелости обеспечения кибербезопасности на предприятиях и договорились о сотрудничестве с организаторами в области цифровой защиты.

Евгений Поливаев, управляющий Белгородским отделением СберБанка:

«Количество кибератак на российские компании кратно увеличилось по сравнению с прошлым годом. Хакерские атаки не обошли стороной и Сбер. Наш операционный центр кибербезопасности Security Operation Center ежедневно обрабатывает 38 млрд событий. Держа лидерство в сфере цифровой безопасности, Сбер готов делиться со своими партнерами методами защиты финансов и предотвращения нарушений технологических процессов».