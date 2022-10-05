Под Белгородом в столкновении «Дэу» и «Рено» телесные повреждения получили два человека

По предварительным данным, вчера, 4 октября, в 12:25 на 10 км автодороги «Белгород - Никольское» 31-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Рено Логан» под управлением 43-летнего водителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. В результате ДТП водитель «Дэу» и 66-летняя пассажирка «Рено» получили телесные повреждения.

Как сообщалось ранее, в Белгороде в столкновении автобуса и автомобиля «Мицубиси» пострадал 5-летний мальчик. ДТП произошло в районе дома № 104а по улице Сумской.

Тем временем, в Белгородской области в столкновении «Рено» и «Шевроле» пострадали три человека. ДТП произошло на 607 км ФАД М-2 «Крым».