Белгородец украл у спящей собутыльницы обручальное кольцо

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратилась 44-летняя женщина. Она сообщила о пропаже обручального кольца с пальца. Когда именно ювелирное изделие исчезло, потерпевшая вспомнить не смогла. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 39-летний житель областного центра, ранее судимый за имущественные преступления.

По предварительным данным, потерпевшая познакомилась с двумя мужчинами в магазине, специализирующемся на продаже алкоголя. Общение они решили продолжить за совместным распитием спиртных напитков в одном из общежитий. После двухдневного застолья белгородка решила уехать домой, но уснула на скамейке. Один из новоиспеченных приятелей заметил это. После нескольких неудачных попыток разбудить женщину он снял с ее пальца кольцо, которое впоследствии продал. Сумма причиненного ущерба, по предварительным оценкам, составила около 11 тысяч рублей.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.