В Белгороде отремонтировали многоквартирный дом 1963 года постройки

Последний капитальный ремонт четырёхэтажки по адресу: Б. Хмельницкого, 71а проводился в 2015 году. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Последний капитальный ремонт четырёхэтажки по адресу: Б. Хмельницкого, 71а проводился в 2015 году. Подрядная организация приступила к выполнению ремонта в марте этого года. Запланированный согласно условиям договора объём выполнен на 100 процентов. Всего было проведено шесть видов работ. В их числе - ремонт системы электроснабжения, кровли, подвальных помещений. Кроме того, обновлён и утеплён фасад здания, установлен индивидуальный тепловой пункт. Благодаря проведённому капремонту улучшены условия проживания 109 жителей дома. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В 2022 году в Белгородской области капитально ремонтируют 305 многоквартирных домов, 182 из них обновляются по полному комплексу. Степень готовности объектов составляет более 80%. В 55 домах работы уже завершены, 19 зданий из них – в Белгороде.