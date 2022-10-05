Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Недвижимость5 октября 2022 8:27

В Белгороде отремонтировали многоквартирный дом 1963 года постройки

Стоимость работ составила более 19,5 млн рублей
Алексей СЕРГУНИН
Последний капитальный ремонт четырёхэтажки по адресу: Б. Хмельницкого, 71а проводился в 2015 году.

Последний капитальный ремонт четырёхэтажки по адресу: Б. Хмельницкого, 71а проводился в 2015 году.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Последний капитальный ремонт четырёхэтажки по адресу: Б. Хмельницкого, 71а проводился в 2015 году. Подрядная организация приступила к выполнению ремонта в марте этого года. Запланированный согласно условиям договора объём выполнен на 100 процентов. Всего было проведено шесть видов работ. В их числе - ремонт системы электроснабжения, кровли, подвальных помещений. Кроме того, обновлён и утеплён фасад здания, установлен индивидуальный тепловой пункт. Благодаря проведённому капремонту улучшены условия проживания 109 жителей дома. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В 2022 году в Белгородской области капитально ремонтируют 305 многоквартирных домов, 182 из них обновляются по полному комплексу. Степень готовности объектов составляет более 80%. В 55 домах работы уже завершены, 19 зданий из них – в Белгороде.