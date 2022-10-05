Свыше тысячи единиц коммунальной техники будут работать в Белгородской области зимой 2022-23

Во все 22 муниципальных образования поставлена новая техника. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Министерством ЖКХ совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов построены карты маршрутов движения, определены лица, ответственные за организацию содержания улично-дорожной сети, составлены графики работ. В настоящее время проводится подбор водителей.

- Во все 22 муниципальных образования поставлена новая техника, - сообщила заместитель министра ЖКХ Белгородской области Вероника Новикова. - Это трактора, мини-погрузчики, прицепная техника, экскаваторы, мини-трактора для очистки тротуаров, универсальные коммунальные машины. Также муниципальными образованиями заключаются договора с подрядными организациями на случай сильных снегопадов. На сегодняшний день запас песко-соляной смеси заготовлен на 72 %, соли – на 24%.

Общая потребность в песчано-соляной смеси и соли на зимний период 2022-23 года составляет 202 и 55 тысяч тонн соответственно. Все работы по подготовке будут завершены до 1 ноября.