В Белгородской области задержали мошенника, забравшего почти миллион рублей у 85-летней пенсионерки

Злоумышленник прибыл в Старый Оскол в качестве курьера. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

19 сентября в полицию Старого Оскола обратилась 85-летняя местная жительница. Она сообщила, что стала жертвой обмана. Неизвестный позвонил ей по телефону и сказал, что ее внук попал в аварию. Для благополучного исхода дела лже-следователь потребовал у пожилой женщины один миллион рублей и прислал за наличными курьера. Доверчивая женщина отдала незнакомцу все свои сбережения в сумме 970 тысяч рублей. Когда она позвонила родным, выяснилось, что с внуком все в порядке. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники старооскольского уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Ростовской области. Он был задержан в Вологодской области при содействии местных сотрудников полиции.

По предварительным данным, злоумышленник прибыл в Старый Оскол в качестве курьера. Забрав деньги у пенсионерки, он перевел их «работодателю», получив при этом процент от сделки – не менее 200 тысяч рублей. После этого злоумышленник отправился по следующему адресу, где и был задержан правоохранителями. В соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере) мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.