5 октября в Белгородской области снова будет дождливо

Будьте крайне осторожны вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 5 октября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днём 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем от +8 до +13 градусов. В Белгороде ночью 5-7 градусов выше ноля, днем от +10 до +12 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании обогревательных приборов помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту, происходят в результате нарушения правил эксплуатации электронагревательных приборов. Не используйте для обогрева жилья газовые плиты. Не перегружайте сеть мощными электроприборами, выходя из дома, не забывайте отключать их из сети.

Так как днём ожидаются кратковременные осадки в виде дождя, водителям также следует проверить состояние стеклоочистителей и тормозной системы. Будьте крайне осторожны вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.